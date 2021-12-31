В Одессе мужчина накануне Нового года срезал елку прямо под окнами людей. Видео

В Одессе накануне Нового года мужчина придумал изощрённый способ, как раздобыть елку, не покупая ее. Он срезал дерево с грядки, которая находится прямо перед окнами жилого дома.

Инцидент произошел днем возле одного из частных секторов города. Об этом сообщает местное издание Vgorode, ссылаясь на информацию свидетелей.

Похитителя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что он сначала просто шел по улице, затем шустро перелез через ограждение, и срезал огромное новогоднее дерево. После этого развернулся и спокойно ушел вместе с елкой.

Отметим, что нелегальная вырубка елок предусматривает наказание в виде штрафа. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, если диаметр ствола дерева до 10 см, штраф составляет 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.

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Кроме того, нарушители также должны уплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510 – 1020 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, к новогодним праздникам в Украине планируют продать почти 500 тыс. елок. Речь идет о легально заготовленных, продающихся с соответствующими чипам и кодами. Стоимость же дерева зависит от нескольких факторов, в частности, высоты. К примеру, за елку, высотой до 2 м, придется заплатить 500-600 грн.

В Житомирской области во время установки новогодней елки произошел казус: дерево просто сломалось пополам. Более того, когда новогоднюю красавицу везли к месту назначения, порвали провода подачи интернета, поэтому несколько населенных пунктов остались без доступа к сети.