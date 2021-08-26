В Одессе 19-летний водитель на скорости влетел в отбойник, авто вспыхнуло. Фото

В Одессе в среду, 25 августа, 19-летний парень на автомобиле BMW на скорости влетел в отбойник. Происшествие случилось на улице Среднефонтанской.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, когда ехал со стороны железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате машину занесло и отбросило на отбойник. В аварии никто не пострадал. Полицейские прибыли на место происшествия. На 19-летнего парня правоохранители составили административный протокол по ст. 124 КУоАп. Ему грозит штраф или лишение прав вождения на срок до одного года. Как видно на снимках с места ДТП, машина сильно пострадала от удара.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в ночь с 24 на 25 августа на улице Елены Телиги перевернулся пассажирский автобус сообщением "Кишинев-Москва". В результате аварии пострадали 8 человек.