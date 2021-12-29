В НСЖУ открыта фотовыставка 'Гражданские журналисты важны'. Фото

Национальный союз журналистов Украины открыл 28 декабря фотовыставку "Гражданские журналисты важны". Эта выставка – акция солидарности НСЖУ с заключенными крымскими гражданскими журналистами и их семьями.

– Наша цель – представить явление гражданской журналистики и показать семьи гражданских журналистов, – отметил во время открытия выставки глава НСЖУ Сергей Томиленко. – Последнее время в Украине чувствуется определенное примирение с оккупацией, ее трагическими реалиями. Но для нас каждая фамилия пострадавших от оккупантов – это не статистика, а трагедия. Мы говорим: "Гражданские журналисты важны" и призываем оккупационные власти немедленно освободить журналистов, которых они преследуют. Российские власти пытаются перевести журналистов в статус "террористов", "экстремистов", навесить на них токсичные ярлыки. Поэтому мы заявляем о важности международной поддержки статуса журналистов, включая механизмы журналистской солидарности.

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Известный крымский журналист Николай Семена, которого оккупанты также подвергли преследованию, отметил, что сегодня получать из Крыма объективную информацию очень тяжело. Чтобы помочь в этом украинским журналистам, НСЖУ организовала серию вебинаров "В фокусе – Крым".

– Национальный союз журналистов солидаризируется с судьбой наших крымских коллег, – сказал Николай Семена. – В условиях, когда профессиональные журналисты либо уехали из Крыма, либо должны были замолчать, либо репрессированы, на смену им пришли гражданские журналисты – люди, которые часто не имеют профессиональных знаний и умений, но распространяют правдивую и разностороннюю информацию.

По словам Мумине Салиевой, одного из кураторов выставки, жены заключенного гражданского журналиста Сейрана Салиева, отправной точкой в развитии гражданской журналистики в Крыму стал 2014 год. Крымские гражданские журналисты освещают аресты, производимые российскими силовиками, "судебные" заседания, и не прекращают посылать правдивую информацию даже находясь в заключении.

Как отметил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич, российские власти сделали все, чтобы свобода слова на полуострове стала невозможной. В этой ситуации сложно преувеличить значение гражданской журналистики. Господин Кориневич напомнил, что на рассмотрении в Верховной Раде находится безотлагательный президентский законопроект, призванный поддержать и защитить крымских политзаключенных.

Халиде Бекирова, жена гражданского журналиста и крымского политзаключенного Рэмзи Бекирова, рассказала, что ее муж, историк по специальности, после 2014 должен был сменить профессию и стать журналистом. Он фиксировал обыски, "судебные" заседания, вел стримы. Сначала его подвергали административным арестам, а вместе с 24 другими гражданскими журналистами обвинили в уголовном преступлении.

– Таким образом, они хотели нанести удар по организации "Крымская солидарность", остановить освещение репрессий. Но на смену арестованным пришло еще больше гражданских журналистов, – подчеркнула Халида Бекирова. – Мы, семьи задержанных гражданских журналистов, все живем, как в тюрьме под открытым небом… Наши дети – новое поколение, которое растет в жажде справедливости. Уже около пяти лет они думают о своем будущем в реалиях Крыма. Мои дети хотят стать журналистами, как их отец.

Правозащитница Мария Томак, выступая на открытии выставки, подчеркнула, что преследование гражданских журналистов в Крыму – является частью общей картины притеснений свободы слова, которая господствует в Российской Федерации.

– Журналистика, гражданская журналистика, гражданская активность "Крымской солидарности" – эти явления часто трудно различить, – сказала Томак. – Гражданская журналистика – это, с одной стороны, уникальный крымский феномен, а с другой – часть мирового тренда, который развивается там, где власть запрещает деятельность журналистов.

Правозащитница призвала к скорейшему принятию законопроекта в поддержку политических заключенных в Крыму.

Майе Мустафаева, жена гражданского журналиста и политзаключенного Сервера Мустафаева, рассказала о пытках, которым был подвергнут ее муж в русских застенках. Она также зацитировала его слова о том, что он боится не того, что его голос ничего не изменит, а того, что многие побоятся пойти против системы.

Лиля Люманова, супруга гражданского журналиста Амета Сулейманова, находящегося в Крыму под домашним арестом, отметила, что политзаключенными являются не только самые репрессированные, но и их жены, дети, родители, родственники, друзья – каждый из них пережил свою боль.

– Освещать этот беспредел очень важно, ведь гласность сдерживает силовиков, – подчеркнула Лиля Сулейманова.

Руководитель проекта Радио Свобода "Крым-реалии" Владимир Притула рассказал, что около 60 журналистов, которые сотрудничали с этим проектом, должны были либо прекратить сотрудничество, либо уехать в материковую Украину. На их место пришли гражданские журналисты.

– Мы должны подчеркнуть, что журналистика – это не преступление, что журналисты – не преступники. Их преследуют в Крыму именно за качественное исполнение профессиональных обязанностей, – подчеркнул Владимир Притула.

По словам первого секретаря НСЖУ Лины Кущ, история гражданской журналистики в Крыму – это "история о выборе, о том, что люди, никогда не работавшие журналистами, идут снимать правду".

– Это история о том, как гражданские журналисты росли на своем профессиональном уровне, о поддержке семей, о журналистской солидарности, – сказала Лина Кущ.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко от имени НСЖУ, Европейской федерации журналистов передал Диплом партнера общественному движению "Крымская солидарность". Члену НСЖУ Мумине Салиевой вручена международная пресс-карта Международной федерации журналистов. Также, по рекомендации Николая Семены, членские билеты НСЖУ получили известный крымский писатель Петр Вольвач и руководитель проекта Радио Свобода "Крым-реалии" Владимир Притула.

В масштабном мероприятии НСЖУ также приняли участие дипломаты (в частности, советник по вопросам прессы, образования и культуры Посольства США в Украине Уолтер Браунолер), правозащитники (представители Центра прав человек СМИ), крымские журналисты, вынужденные выехать с полуострова после 2014 года.

Американский дипломат Уолтер Браунолер в комментарии "Подробностям" подчеркнул: Очень важно постоянно всему миру напоминать, что Крым – это Украина. Особенно это важно для семей политзаключенных. Мы должны сделать все, чтобы этих людей освободили и вернули домой.

Выставка состоит из более 40 фоторабот, на которых изображены заключенные крымскотатарские гражданские журналисты и их семьи. Авторы фото – Александра Ефименко, Тарас Ибрагимов, Эскендер Гани, общественное движение "Крымская солидарность", проект Крым.Реалии, издание "Грати".

Кураторами выставки являются журналистки и правозащитницы из Крыма Мумине Салиева и Лутфия Зудиева, секретарь НСЖУ Николай Семена и крымский журналист и художник, вынужденный переехать в Киев в 2014 году, Вячеслав Юрченко.

Фотовыставка является завершающим этапом проекта "В фокусе – Крым", реализованного Национальным союзом журналистов Украины при поддержке Европейской федерации журналистов. Проект состоял из 10 вебинаров, посетивших более 1400 участников – работников национальных и региональных СМИ, студентов и преподавателей журналистских кафедр 26 высших учебных заведений Украины. Участники инициативы "В фокусе – Крым" также написали пожелание заключенному журналисту Владиславу Есипенко и крымскотатарским гражданским журналистам, их семьям.