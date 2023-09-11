В Новомосковске переселенцы из Луганщины получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В гуманитарном хабе Попаснянской территориальной общины, который действует в Новомосковске Днепропетровской области, продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

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Фонд направил сюда 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Их получают вынужденные переселенцы из Попасной и других городов Луганской области, которые обращаются за помощью к этому хабу.

В каждом наборе – продукты, которые можно долго хранить. Это сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".