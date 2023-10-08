В Новомосковске переселенцы из Луганщины получили помощь от Фонда Рината Ахметова
Люди, которые эвакуировались из Луганской области в Новомосковск, продолжают получать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи продуктовых наборов развернулись в местном гуманитарном хабе Попаснянского территориального общества.
Фонд Рината Ахметова доставил сюда 4 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Это поддержка, которую ждет много людей, ведь адаптироваться к жизни в другом городе – сложная задача.
В каждой коробке – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU