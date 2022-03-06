В Новой Каховке российские оккупанты открыли стрельбу по митингующим: люди не расходятся. Видео

В городе Новая Каховка в Херсонской области российские оккупанты пытались выстрелами из оружия остановить мирный митинг жителей, которые скандировали "Домой!" Никто из участников протеста против "русского мира" не сдвинулся с места.

В центре города собралось много людей с флагами Украины. Вражеские войска начали стрелять, был заметен дым. Видео с места событий опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Митингующие снимали происходящее на камеры телефонов и громко кричали "Украина!"

Видео дня

Кроме того, появилось видео, на котором засняли с высоты митингующих. Один из активных участников протеста забрался на здание и развернул украинский флаг.

Как прокомментировал кадры народный депутат Алексей Гончаренко, "Каховка сейчас пишет историю!"

Как сообщал OBOZREVATEL, митинги против "русского мира" прошли также в Херсоне и Геническе. Тысячи людей пели украинский гимн и посылали Россию вслед за российским военным кораблем.