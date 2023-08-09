В Новогродовку привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова получают жители Новогродовки Донецкой области.

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Ситуация в Донецкой области сложная, и продовольственная поддержка для многих семей является необходимостью. В первую очередь наборы получают пожилые люди, люди с инвалидностью и семьи с детьми. Фонд отправил в шахтерский край 6 тысяч продуктовых наборов. Их получают в Новогродовке и Селидово.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Это питательные продукты, которые долго хранятся.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 263 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".