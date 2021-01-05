В новогоднем поздравлении Зеленского нашли схожесть с известным рождественским фильмом. Видео

Алексей Титофф Общество 10:59, 5.01.2021 Обновлено: 11:00, 5.01.2021

В сети заметили похожесть новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского с речью персонажа актера Хью Гранта в рождественском фильме "Реальная любовь".

Об этом сообщил Телеграм-канал "Бабель". На опубликованном видео показаны фрагменты выступления Зеленского вперемешку с нарезкой из кино.

"Никто не заметил сходство с речью героя Хью Гранта в фильме "Реальная любовь". А она есть! (нам так кажется) Возможно, так произошло случайно, а возможно – спичрайтер использовал этот фрагмент сознательно", – отмечено в сообщении.

Далее приводим слова Зеленского и фразы из фильма:

  • Ми – великий народ – Ми велична країна.

  • Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава – Ми країна Шекспіра, Черчилля, Beatles, Шона Коннері, Гаррі Поттера.

  • У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! – Правої ноги Бекхма. І лівої ноги Бекхема.

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