В новогоднем поздравлении Зеленского нашли схожесть с известным рождественским фильмом. Видео

В сети заметили похожесть новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского с речью персонажа актера Хью Гранта в рождественском фильме "Реальная любовь".

Об этом сообщил Телеграм-канал "Бабель". На опубликованном видео показаны фрагменты выступления Зеленского вперемешку с нарезкой из кино.

"Никто не заметил сходство с речью героя Хью Гранта в фильме "Реальная любовь". А она есть! (нам так кажется) Возможно, так произошло случайно, а возможно – спичрайтер использовал этот фрагмент сознательно", – отмечено в сообщении.

Далее приводим слова Зеленского и фразы из фильма:

Ми – великий народ – Ми велична країна.

Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава – Ми країна Шекспіра, Черчилля, Beatles, Шона Коннері, Гаррі Поттера.

У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! – Правої ноги Бекхма. І лівої ноги Бекхема.

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