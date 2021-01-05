В новогоднем поздравлении Зеленского нашли схожесть с известным рождественским фильмом. Видео
В сети заметили похожесть новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского с речью персонажа актера Хью Гранта в рождественском фильме "Реальная любовь".
Об этом сообщил Телеграм-канал "Бабель". На опубликованном видео показаны фрагменты выступления Зеленского вперемешку с нарезкой из кино.
"Никто не заметил сходство с речью героя Хью Гранта в фильме "Реальная любовь". А она есть! (нам так кажется) Возможно, так произошло случайно, а возможно – спичрайтер использовал этот фрагмент сознательно", – отмечено в сообщении.
Далее приводим слова Зеленского и фразы из фильма:
Ми – великий народ – Ми велична країна.
Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава – Ми країна Шекспіра, Черчилля, Beatles, Шона Коннері, Гаррі Поттера.
У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! – Правої ноги Бекхма. І лівої ноги Бекхема.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Опубликован полный текст поздравления президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом.
Также Зеленский записал новогодние поздравления для каждой области Украины отдельно с различными текстами.
Также OBOZREVATEL сравнил поздравления Зеленского в 2020 и 2021 годах.
Отметим, что СМИ писали, что детям из новогоднего поздравления Зеленского платили по 500 грн.