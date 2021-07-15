В Никополе похоронили 15-летнюю Настю Карнаух, которую убил ровесник месяц назад. Фото

В среду, 14 июля, в Никополе провели в последний путь 15-летнюю Анастасию Карнаух, которую нашли жестоко убитой месяц назад. Проститься с девочкой пришли родные, близкие, друзья и просто неравнодушные люди.

Об этом сообщило местное издание Nikopolnews. Отмечается, что прощание с телом произошло около церкви, которая находится рядом с городским моргом.

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Напомним, Анастасия Карнаух исчезла вечером 14 июня. Правоохранителям об исчезновении ребенка сообщила ее мать 15 июня. Она рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

К поискам девочки были привлечены все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники, военные, а также волонтеры.

Настю искали пять дней. Мама девочки в отчаянии писала в соцсетях трогательные обращения к дочери и умоляла ее вернуться.

Правоохранители и волонтеры обыскали вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, лесополосы. Лишь 19 июня тело девочки нашли на пустыре, который находится недалеко от дома, где она жила. Труп обнаружила поисковая собака на заброшенной территории бывшей ниточной фабрики рядом с полуразрушенным зданием.

Позже полиция сообщила, что Настю задушили. В убийстве подозревают знакомого девочки, ее ровесника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух.