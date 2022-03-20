В Николаевской области ВСУ захватили новейшую командно-штабную машину армии РФ со всеми данными

Украинские защитники на этой неделе захватили в Николаевской области "супер-трофей". В распоряжении ВСУ теперь есть новейшая командно-штабная машина российской армии, являющаяся элементом автоматизированной системы управления войсками РФ.

Вместе с машиной украинские воины получили и доступ к полной информации о позициях и силах врага. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В Николаевской области на днях захвачена новейшая командно-штабная машина Р-149МА1 армии РФ. Эта машина является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ, известной как "Созвездие". Сразу следует отметить, что захват Р-149МА1 с максимальной вероятностью говорит о ликвидации штаба подразделения врага уровня не меньше батальона", – отметил Геращенко.

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Советник министра также объяснил, почему этот трофей имеет огромное значение для сил обороны Украины и как он позволит приблизить победу нашего государства над рашистами.

"Р-149МА1 – это новейшая серийная КШМ врага, которая обеспечивает передачу оперативной информации в режиме онлайн между подразделениями на уровне бригада-полк в цифровом виде. Как сообщает SpecMachinery.com.ua, информация, находящаяся на компьютерах в этой машине, имеет огромное значение, поскольку содержит полные данные о позициях и силах врага, именно поэтому такая КШМ является "супер-трофеем" для ВСУ", - подчеркнул Геращенко.

Он также показал, как выглядит захваченный "супер-трофей".

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