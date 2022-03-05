В Николаевской области российские оккупанты убили отца с сыном: выяснились детали трагедии

В субботу, 5 марта, в Николаеве при попытке российских оккупантов взять город были убиты мирные люди. Единичные трагические случаи произошли в разных населенных пунктах, в частности, в Калиновке и Радсаде.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, путинские убийцы лишили жизни егеря и его сына.

"Мы их не только выбили из города, там местные их палками догоняют. Сволочи, убили егеря с сыном, когда отходили. С испуга. К сожалению. Есть потери среди мирного населения. Это плохая новость", – сказал Ким.

Несмотря на потери, у оккупантов забрали много техники и дали достойный отпор, отметил глава ОГА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном РФ Тростянце Сумской области российские оккупанты убивают мирных местных жителей. По состоянию на вечер 4 марта в городе было уже 11 умерших, возможности всех их похоронить пока нет, потому что захватчики не позволяли родным жертв это сделать.

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