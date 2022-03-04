В Николаевской области российские оккупанты расстреляли директора школы: бои за город продолжаются

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В Баштанке Николаевской области российские оккупанты захватили школу и расстреляли ее директора. Бои за город продолжаются.

Об этом в Telegram сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким. Он подчеркнул, что враг пытается прорваться в город.

Напомним, что ранее в Николаевской области установили крест с датой смерти президента России Владимира Путина. Местные жители тоже передали ему привет похоронным венком.

На кресте написано: "Здесь покоится: Путин Владимир Владимирович. 7.10.1957 – 24.02.2022". На венке красуется надпись: "Путину – от жителей Первомайска".

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