В Николаевской области люди пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получили гумпомощь от Фонда Рината Ахметова

В поселок Галициново в Николаевской области Фонд Рината Ахметова отправил продуктовые наборы. Их получают люди, пострадавшие от последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции, а также те, кому пришлось эвакуироваться из опасной зоны.

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В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Для жителей Херсонской области, пострадавших от последствий взрыва ГЭС, Фонд Рината Ахметова направил уже 8 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".