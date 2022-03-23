В Николаеве в результате обстрела оккупантов вспыхнул пожар, огонь перекинулся на стоящие рядом авто. Видео

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В ночь с 22 на 23 марта российские оккупанты снова нанесли удары по Николаеву. Из-за обстрела в городе начался пожар.

В частности, загорелся один из складов секонд-хенда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Ладно, потушим", – написал он. На место инцидента выехали чрезвычайники.

Позже стало известно, что пламя со здания перекинулось на автомобили, которые были припаркованы неподалеку. Транспортные средства получили повреждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Корабельном районе Николаева в понедельник, 21 марта, оккупанты открыли огонь по АЗС. В результате этого погибли три человека, еще один – пострадал.

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