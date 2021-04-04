В Николаеве продавцы выгнали полицию с рынка и продолжили работать несмотря на локдаун. Видео

Утром в воскресенье, 4 апреля, на вещевом рынке "Колос" в Николаеве произошел конфликт между работающими на базаре и полицией.

Как сообщают "НикВести", правоохранители, а также представители местной власти прибыли на рынок для "недопущения" нарушения ограничений "красной" зоны, однако торговцы настаивали на том, что могут продолжить работу.

В итоге, после часа общения на повышенных тонах чиновники и полиция были вынуждены покинуть территорию рынка, а работники базара продолжили свою работу.

Конфликт транслировался на странице "300 николаевцев" в Facebook. Так, местную власть в конфликте, в частности, представляли заместитель руководителя обладминистрации Игорь Кузьмин, а также депутат горсовета от "Слуги народа" Александр Розумный.

Чиновники потребовали от предпринимателей прекратить работу, поскольку с 3 апреля, согласно с новыми ограничениями карантина, работа непродовольственных рынков запрещена.

Предприниматели, в свою очередь, заявили, что не понимают указанных требований, так как на рынке, по их словам, поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, которые продолжают работать в карантин. Они также заявили, что несмотря на все запреты и ограничения, они должны платить 100% стоимости аренды торговых мест и все налоги.

Они требовали, чтоб на место приехал мэр Николаева Александр Сенкевич или глава области Виталий Ким. Интересы работающих на базаре представлял адвокат, который объяснил, что формат дальнейшей работы следует обсуждать на круглом столе, но на присутствие правоохранителей на рынке будут реагировать жестко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве с 24 марта действует жесткий карантин. Местные власти приняли такое решение из-за роста заболеваемости COVID-19. На данный момент запрещены работа учреждений культуры, ТРЦ, ярмарок "выходного дня", проведение богослужений, массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.