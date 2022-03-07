В Николаеве после вражеских обстрелов вспыхнули фуры с маслом. Фото и видео

В понедельник, 7 марта, в Николаеве после вражеских обстрелов загорелись автомобили с пальмовым маслом. Пожарные ликвидировали пожар.

Об этом сообщили в Facebook ГСЧС Украины. Событие произошло в 06:00 по ул. Черновола.

"Пожарные 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ двумя отделениями прибыли на место и в 08:07 ликвидировали пожар на площади 200 кв.м", – говорится в сообщении.

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Напомним: в Чернигове утром 3 марта оккупанты РФ обстреляли нефтебазу, вследствие чего загорелись шесть резервуаров с горючим по 5 тысяч кубометров каждая. Атака была совершена около 08:10.

На месте пожара работали девять единиц техники и 25 спасателей. Нефтебаза расположена на территории государственного предприятия "Комбинат Астра". Пожар вспыхнул после попадания снаряда в базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Сырец в Киеве сгорел спортивный клуб "Авангард". Это был один из центров детского баскетбола столицы, также этот зал использовался для аматорских турниров. Клуб находился рядом с телевизионной вышкой, в 100 метрах от Бабьего Яра, которые подверглись ракетному удару армии оккупантов.

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