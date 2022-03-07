В Николаеве крылатая ракета оккупантов попала в казарму: 8 человек погибли, много раненых

На одиннадцатый день войны, 7 марта, Николаев проснулся от звуков российских обстрелов. Вражеская крылатая ракета попала в казарму украинских защитников. Оккупант убил 8 человек.

Об этом сообщил глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким. Он отметил, что оккупанты атаковали город на рассвете – в 5:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда ракета попала в казарму, военные еще спали. Помимо восьми убитых, еще 8 без вести пропало, 19 человек ранены.

Враг подло целился именно в жилые дома города. Пока еще нет всех данных о пострадавших, отметил Виталий Ким.

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"Калибр"– крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жителям собираем данные. По жителям собираем данные. По жителям собираем данные. Редкие зас*анцы, злой невероятно. Но мы им вернем вс!", – сказал Ким.

Глава Николаевской военной обладминистрации также сообщил, что врагу не удалось захватить город, несмотря на то, что была получена команда осуществить это любой ценой.

"Что касается боя. Наша арта героически отбила город. Была команда взять Никлолаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу", – сказал Ким.

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