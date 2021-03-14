В Нидерландах с водометами разогнали протест против карантина. Фото и видео

В нидерландском городе Гаага полицейские с водометами разогнали демонстрантов, протестовавших против карантинных мероприятий в борьбе с коронавирусом.

На акцию, которая была запланирована на полдень воскресенья, через страницу в Facebook "записались" почти 2000 человек. При том, что разрешенное число людей на митингах, согласно карантинным мерам, ограничено до 200 участников, сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS .

Через час после начала протеста полицейские начали перекрывать центральные улицы города, чтобы остановить акцию. Протестующих сначала призвали самостоятельно разойтись, но потом их стали разгонять.

Часть демонстрантов разогнали мобильные подразделения и полиция на лошадях. Других поливали водометами. Несколько протестующих арестовали, но точное количество неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для туристов из Украины и других стран, расположенных в зоне с высоким риском заражения.

Путешественник может сдать один ПЦР-тест, если с момента сдачи образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов. Также пассажиры должны пройти сразу два теста.