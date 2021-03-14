В Нидерландах с водометами разогнали протест против карантина. Фото и видео

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Общество
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Протест

В нидерландском городе Гаага полицейские с водометами разогнали демонстрантов, протестовавших против карантинных мероприятий в борьбе с коронавирусом.

На акцию, которая была запланирована на полдень воскресенья, через страницу в Facebook "записались" почти 2000 человек. При том, что разрешенное число людей на митингах, согласно карантинным мерам, ограничено до 200 участников, сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS .

В Гааге протестовали против карантина
Демонстрантов разгоняли мобильные подразделения

Через час после начала протеста полицейские начали перекрывать центральные улицы города, чтобы остановить акцию. Протестующих сначала призвали самостоятельно разойтись, но потом их стали разгонять.

Часть демонстрантов разогнали мобильные подразделения и полиция на лошадях. Других поливали водометами. Несколько протестующих арестовали, но точное количество неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для туристов из Украины и других стран, расположенных в зоне с высоким риском заражения.

Путешественник может сдать один ПЦР-тест, если с момента сдачи образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов. Также пассажиры должны пройти сразу два теста.

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