В небе над Донбассом сбили три вражеских самолета и три беспилотника, – штаб ООС

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На Донбассе в течение пятницы, 25 марта, защитники Украины сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Всего за сутки Объединенные силы отбили девять атак российских войск.

Об этом вечером в пятницу сообщила пресс-служба ООС в Facebook. Уточняется, что на Донецком и Луганском направлениях воины нанесли существенный урон путинской армии, лишив ее восьми танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.

Общие потери оккупантов в живой силе за 25 марта на Донбассе составили около 170 человек.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – подытожила пресс-служба защитников страны.

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Как писал OBOZREVATEL, вечером 25 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины провели успешную операцию и освободили поселок Нововоронцовка Херсонской области. Указанный населенный пункт находится на границе с Днепропетровщиной.

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