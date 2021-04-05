В Нацполиции показали количество нарушений карантина и предупредили самых "хитрых"

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко призвал украинцев, а особенно бизнес, с ответственностью относиться к локдауну. Он отметил, что никому не удастся обойти установленные правила.

На официальном Telegram-канале МВД он обнародовал официальную статистику нарушений, которые были зафиксированы правоохранитеоями за неделю. Цифры свидетельствуют о том, что счет инцидентов в некоторых категориях пошел на десятки тысяч. В частности:

составлен 1 881 админпротокол за нарушение правил по поводу карантина людей (всего с начала карантина – 85 982 админпротокола);

вынесено 11 044 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего – 200 073 админпостановления);

проверено 72 387 субъектов хозяйствования, выявлено 1 095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 – учреждения досуга, 64 – питания).

Нарушение карантина в Украине Пресс-служба МВД

"Каждый день мы наблюдаем рост статистики количества больных. И что самое страшное – количество человеческих жизней, которые унес COVID-19. В компетенции Национальной полиции Украины – контроль за соблюдением карантинных ограничений. Часто при выполнении своих функций полицейский в ответ на замечание о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия", – возмутился Клименко.

"Но все же пытается достучаться до правосознания человека. Если на слова правоохранителя не реагируют, тогда у полицейского два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения", – пояснил он.

Также глава НПУ акцентировал внимание на том, что отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна.

"Если думаете, что самые хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе развлекательных заведений, питания, торговли... Ежедневно более 1 200 рейдовых групп проверяет соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", – подчеркнул Клименко.

Он также напомнил гражданам, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в рамках усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Поэтому полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов.

"Прошу всех с пониманием отнестись к этому требованию. Конечно, появляются и провокаторы, которые всеми силами пытаются "накрутить" и полицейских, и людей вокруг. Не поддавайтесь! Помните: насколько долго мы будем жить в условиях жесткого локдауна, зависит от того, насколько четко каждый будет соблюдать правила гигиены и действующего законодательства", – подытожил председатель Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, только в Киеве, где правоохранители проверили на соблюдение карантина почти 500 объектов, в 173 были выявлены нарушения. Речь идет о кафе, ресторанах, развлекательных заведениях, торгово-развлекательных центрах. Владельцам этих заведений грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.