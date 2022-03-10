В МВД сообщили о создании сводного батальона Национальной полиции

Для укрепления обороны Киева было создано тактическое подразделение – сводный батальон национальной полиции. Правоохранители будут помогать в борьбе с возможными враждебными десантами, помогать перекрывать прорывоопасные направления и выполнять другие поручения Командующего силами обороны Киева.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире "Радио НВ".

"На днях принято решение о создании сводного батальона национальной полиции, в частности, в Киеве, который усилит силы обороны Киева. Они будут выполнять задачи командования обороны Киева. В первую очередь, по борьбе с возможными десантами противника, будут помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения Командующего сил обороны Киева", - отметил Енин.