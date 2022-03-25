В МВД назвали способ, который ускорит падение режима Путина: иначе есть вероятность нового шантажа
Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко назвал способ, который позволит ускорить падение режима главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о введении нефтяного эмбарго против России.
Такое мнение чиновник высказал в эфире "24 канала". По его словам, ВВП страны-агрессора в текущем году упадет на 8-12 процентов. Однако если ввести эмбарго, то это число увеличится до 25-30%.
"Без нефтяного эмбарго я не верю, что эти удары будут очень болезненными для РФ", – отметил советник министра.
Также Денисенко считает, что без резкого обвала экономики России режим кремлевского диктатора выстоит и снова начнет газовый шантаж.
Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции в отношении России, которая развязала войну против Украины, должны иметь долгосрочный характер. Среди прочего он призвал также ввести нефтяное эмбарго против страны-агрессора.
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