В МВД назвали способ, который ускорит падение режима Путина: иначе есть вероятность нового шантажа

Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко назвал способ, который позволит ускорить падение режима главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о введении нефтяного эмбарго против России.

Такое мнение чиновник высказал в эфире "24 канала". По его словам, ВВП страны-агрессора в текущем году упадет на 8-12 процентов. Однако если ввести эмбарго, то это число увеличится до 25-30%.

"Без нефтяного эмбарго я не верю, что эти удары будут очень болезненными для РФ", – отметил советник министра.

Также Денисенко считает, что без резкого обвала экономики России режим кремлевского диктатора выстоит и снова начнет газовый шантаж.

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Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции в отношении России, которая развязала войну против Украины, должны иметь долгосрочный характер. Среди прочего он призвал также ввести нефтяное эмбарго против страны-агрессора.

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