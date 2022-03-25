В МВД назвали способ, который ускорит падение режима Путина: иначе есть вероятность нового шантажа

Виталий Семченко
Общество
1 минута
В МВД назвали способ, который ускорит падение режима Путина: иначе есть вероятность нового шантажа
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко назвал способ, который позволит ускорить падение режима главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о введении нефтяного эмбарго против России.

Такое мнение чиновник высказал в эфире "24 канала". По его словам, ВВП страны-агрессора в текущем году упадет на 8-12 процентов. Однако если ввести эмбарго, то это число увеличится до 25-30%.

"Без нефтяного эмбарго я не верю, что эти удары будут очень болезненными для РФ", – отметил советник министра.

Также Денисенко считает, что без резкого обвала экономики России режим кремлевского диктатора выстоит и снова начнет газовый шантаж.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции в отношении России, которая развязала войну против Украины, должны иметь долгосрочный характер. Среди прочего он призвал также ввести нефтяное эмбарго против страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение
УкраинаВторжение России в УкраинуМинистерство внутренних дел УкраинынефтьсанкцииВадим Денисенко