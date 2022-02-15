В МТI Group обещают поддержку своих сотрудников, которые будут поступать в резерв сил терробороны

В условиях возможного обострения российской агрессии МТI Group заявляет о поддержке своих сотрудников, которые будут вступать в резерв сил территориальной обороны (ТРО). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что MTI Group гарантирует сохранение рабочего места, среднемесячную заработную плату и соблюдение всех социальных гарантий, предусмотренных законодательством, за работниками, которые будут участвовать в тренировках и сборах ТРО.

"На защите украинского государства каждый должен определить свою линию обороны. Наша линия, наш выбор, и наша ответственность как украинского бизнеса – это осознанная вовлеченность. Мы продолжаем поддерживать ВСУ и наших ветеранов в течение восьми лет российской агрессии, сейчас мы выражаем горячую поддержку добровольцам ТРО, которые готовы стать на защиту государства в случае дальнейшей эскалации. Приглашаем других представителей бизнеса сделать публичные заявления по поддержке формирования мощного резерва территориальной обороны", – президент MTI Group Владимир Цой.