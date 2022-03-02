В Мозыре в Беларуси все морги 'забиты' телами чеченцев, погибших в войне против Украины: РФ скрывает реальные цифры

В Беларусь в большом количестве поступают трупы российских военных, убитых во время вторжения РФ в Украину. Среди них, в частности, многие чеченцев.

Об этом сообщила Анна Красулина, спикер оппозиционерки Светланы Тихоновской. По ее словам, белорусские морги в Мозыре "забиты" телами чеченцев.

Красулина отметила, что власти приказали медикам положить тела погибших солдат российской армии на долгое хранение. А это значит, что Кремль боится сообщать о труппах не только российским гражданам, но и Чечне.

"Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там – этнические чеченцы. Знаем, что им поручено на долгое хранение эти трупы положить. Это значит, что они боятся отправлять в Чечню "груз 200". Мы должны сообщить и чеченцам, и русским, что белорусские морги на юге Беларуси уже заполнены трупами их солдат. Это важно, пусть они знают. Мы не позволим российской пропаганде скрывать это", – заявила Красулина.

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В сети также показали, как в Гомеле тайно перевозили раненых в Украине российских оккупантов в медицинские учреждения. Делали это ночью, автобусом с заклеенными окнами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат, 211 танков и 30 самолетов. Также кафиры потеряли 31 вертолет, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем и 9 средств ПВО. Кроме того, украинские защитники уничтожили 40 реактивных систем залпового огня, 60 цистерн из ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.