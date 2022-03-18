В Москве полиция начала массово проверять всех украинцев и фабриковать обвинения

Московская полиция начала массовые проверки украинцев, которые проживают в городе. Они осматривают их места проживания и телефоны.

Об этом пишет российский правозащитный проект "ОВД-Инфо". Такую информацию они получили от двух граждан Украины, которые незнакомы друг с другом.

Правозащитники подчеркивают, что силовики сами не понимают, как им следует поступать. Некоторым они предлагают получить российское гражданство по ускоренной процедуре, на некоторых фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве.

Так, полиция вышла на одну женщину, которая живет в Москве и работает в сфере обслуживания. Во время беседы в отделении у нее спрашивали, есть ли запрещенная литература или националистическая символика. К последней при чем они отнесли даже флаг Украины.

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"Сказали, что возможно приедут ко мне домой, посмотреть, как я живу. Я говорю: хорошо, продукты тогда привезите мне как беженке. Сказали, будут ли смотреть, есть ли запретная литература, какая-то символика. Я говорю: у меня есть книга "Как класть на тех, кто кладет на тебя", это запретная литература? Они: мы не знаем, что такое запретная литература", – рассказала женщина, добавив, что в отделении были и другие украинцы.

Также под проверку попал студент Московского физико-технического университета. С ним встречался сотрудник ФСБ, который, в частности, спрашивал его об участии в митингах. Затем его задержали снова и отвезли в отделение, где другой сотрудник спецслужбы спрашивал, найдет ли он свастику в телефоне. В истории просмотров он нашел видео команды российского оппозиционера Алексея Навального. В итоге парень провел в камере ночь, а утром ему и еще пятерым украинцам показали сфальсифицированные протоколы о мелком хулиганстве и присудили от пяти до десяти суток ареста.

Одна из судей якобы извинялась и говорила, что их заставляют принимать такие решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде крупных городов России 13 марта состоялись митинги против войны с Украиной. Протестующих начали жестко задерживать почти сразу.

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