В МОН хотят модернизировать профессионально-технические училища

На украинском рынке труда начительный спрос на технические специальности, однако молодежь этим направлением почти не интересуется. Нехватка молодых специалистов в рабочей сфере приводит к уменьшению инвестиционной привлекательности Украины, уверяют представители бизнеса.

МОН Украины утвердило программу по развитию профессионального образования, передает "24 канал". По данным Министерства образования, только около 20% выпускников из украинских школ выбирают технические профессии. В то же время в Европе эта цифра в три раза выше.

Генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик отметила, что в Европе показатель достигает 60%.

"Почему-то у нас создалось такое впечатление, что после получения профессионального образования у нас отсутствует дальнейшее развитие. Отдельные меры мы направляем на преодоление этих стереотипов и популяризацию профессий, и популяризацию профессионального образования", – сказала Ирина Шумик.

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Год назад Министерство образования утвердило стратегию развития профессионального образования в Украине, в ее рамках разработана программа мероприятий как на национальном, так и на региональном уровнях. В первую очередь, планируется создание эффективной сети учреждений и модернизации уже существующих профтех училищ.

Ирина Шумик отметила, что в сентябре на коллегии одобрили методические рекомендации по оптимизации сети учреждений профессионального образования. В течение весны и лета их будут пилотировать в семи регионах, в следующих областях:

- Винницкой;

- Полтавской;

- Николаевской;

- Запорожской;

- Черновицкой;

- Ровенской;

- Львовской.

"И по результатам этого пилотирования будут наработаны планы создания эффективной сети", – сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины.