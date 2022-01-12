В Могилеве-Подольском капитально восстановили 85-летний мост. Фото

В городе Могилев-Подольский Винницкой области завершился капитальный ремонт автомобильного моста в составе автодороги М-21. Мост был построен в 1937 году и с тех пор его ни разу не ремонтировали.

Мост достроили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Винницкой области и разместила соответствующий видеоотчет.

Одновременно с ремонтом автомобильного моста возле него с нуля был построен новый пешеходный мост.

Видео дня

Работы проводились с апреля по конец 2021 года. Подрядчик на автомобильном мосту уложил новую монолитную плиту проезжей части, установил деформационные швы, обустроил гидроизоляцию. Одновременно ширина проезжей части была увеличена с 6,4 до 8 м.

Новый пешеходный мост был построен на расстоянии 7,5 м от оси существующего моста с низовой стороны. Его ширина – 3 м, а длина – 55 м.

Оба моста являются частью дороги международного значения М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский — граница с Молдовой.

Напомним, ранее стало известно, что за два года в Украине по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" было восстановлено и построено уже 560 мостов и искусственных сооружений. В ближайшие два года планируется отремонтировать и построить еще 810 мостов.