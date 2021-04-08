В Минздраве развенчали 9 мифов о дезинфекции в больницах

Дезинфекция – одна из мер, которую сейчас наиболее нерационально используют в украинских учреждениях. Причина не столько в недостатке финансовых возможностей и качественных дезинфицирующих средств, сколько в применении неэффективных и бездоказательных методов и подходов.

Пресс-служба Министерства здравоохранения опровергла самые популярные мифы и объяснила, почему эти подходы вредные и нерациональные.

Миф 1: дезинфекция одежды и средств индивидуальной защиты, одетых на человека, и его кожи в пределах рутинной и плановой дезинфекции – эффективны для снижения распространения патогенов.

Нет, это несет только вред для людей, которые подвергаются такой дезинфекции.

Миф 2: дезинфекция с помощью заселения поверхностей "безвредными" бактериями, например, так называемая пробиотическая дезинфекция – эффективный и безопасный подход к дезинфекции в учреждениях здравоохранения.

Нет, дезинфекция – уничтожение вегетативных форм микроорганизмов, поэтому заселение поверхностей и кожи рук работников микроорганизмами для дезинфекции противоречит самому понятию дезинфекции.

Миф 3: в первую очередь нужно нанести на поверхность дезинфекционный раствор, а потом провести очистку.

Нет, дезинфекцию необходимо проводить исключительно после очистки моющими растворами. За исключением дезинфекции в очагах заболеваний, вызванных вирусом Эбола.

Миф 4: после дезинфекции поверхности надо очищать водой, в том числе дистиллированной.

Нет, во время рутинной и плановой дезинфекции поверхностей "смывать" дезинфекционный агент не требуется.

Миф 5: дезинфекционные средства сохраняют свою эффективность в течение суток и более.

Нет, обычно рабочий раствор дезинфектанта сохраняет свои свойства 1-3 часа после образования рабочего раствора.

Миф 6: дезинфекционные средства наиболее эффективно распылять на поверхности.

Нет, такой подход к нанесению дезинфицирующего агента на поверхности не позволяет покрыть все поверхности, ведь средство оседает неравномерно. К тому же, это несет дополнительные риски для работников из-за возможного вдыхания аеролизованого дезинфектанта.

Миф 7: использование ультрафиолетового облучения – наиболее эффективный подход к дезинфекции поверхностей.

Нет, дезинфекцию поверхностей ультрафиолетовым облучением следует использовать исключительно в качестве дополнительной меры.

Миф 8: дезинфицировать надо все поверхности в учреждении здравоохранения.

Нет, если правильно организовать мероприятия по профилактике инфекций и инфекционному контролю в учреждении, то достаточно производить очистку только тех поверхностей, с которыми работники и пациенты контактируют чаще.

Миф 9: в отделениях и палатах интенсивной терапии дезинфекцию поверхностей следует проводить как можно чаще и использовать рабочие растворы с наибольшей разрешенной концентрацией.

Нет, обычно в таких отделениях пациенты являются неподвижными, так потенциальную опасность несут только в зоне ухода. То есть дезинфицировать нужно исключительно поверхности, к которым прикасаются пациенты.