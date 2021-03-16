В Минздраве назвали области в 'красной' и 'оранжевой' зонах карантина

По состоянию на вторник, 16 марта, в Украине Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области находятся в "красной" карантинной зоне.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения Украины. В "оранжевую" зону попали: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области, а также Киев.

Все остальные регионы находятся в "желтой" карантинной зоне.

Напомним, что с 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования.

Отметим, что глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в регионах Украины, которые попали в "красную" зону карантина и соблюдали меры безопасности, уже начала стабилизироваться ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Также Степанов предупредил об угрозе попадания Киева в "красную" зону карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали условие для нового локдауна в Украине.