В Минобороны развенчали "зраду" с российской картошкой для украинских воинов

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную в сети информацию о том, что для питания военнослужащих ВСУ якобы используют картофельные хлопья российского производства.

Как говорится в Facebook Минобороны, "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, который используется для организации питания личного состава ВСУ. Также это касается "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.

"С 2021 года питание всего личного состава ВСУ организовано с использованием Каталога продуктов питания. Это основа для организации качественного питания военнослужащих. Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований. Он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда", – говорится в сообщении.

В ведомстве назвали сообщения о "сушеных российских картофельных хлопьях для ВСУ" фейком и очередным случаем "информационной лапши".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября 2020 года военным Вооруженных сил Украины выдали сухпайки старого образца, что вызвало возмущение украинцев в соцсетях.

Позже стало известно, что в ВСУ вернули старую систему питания, которая существовала в 2008-2015 годах. Она предусматривает закупку всех услуг у аутсорсеров.