В Минобороны рассказали, почему мобилизуют украинцев, не имеющих военной подготовки

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему мобилизуют украинцев, у которых нет опыта военной службы. Таково украинское законодательство, а военно-учетным специальностям учат от 5 до 15 дней.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что для обороны украинского государства от российского агрессора необходимы все, кого мобилизуют.

Маляр отметила, что по закону, численность Вооруженных сил 261 тысяча, из которых военных – 215 тысяч. Они защищают 1800 км фронта и 42 миллиона человек.

"В военное время к этим 215 тысячам прилагаются мобилизованные лица. Вспомните такие цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы никогда не держали оружие в руках", – написала она.

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Чиновница также отметила, что Украина была готова к возможной атаке России, поэтому страна-агрессор не смогла достичь своих целей и Вооруженные силы остановили наступление оккупантов. Маляр добавила, что это не просто война, а наша историческая миссия – победить извечного врага.

"Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Так что есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ", – сообщила представительница Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта в Украине начали мобилизовать военнообязанных граждан второй очереди. Решение связано с тем, что почти 100% состоящих на учете резервистов уже обороняют страну.

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