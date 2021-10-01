В Минобороны опровергли фейк об анкетировании от военкоматов: можно распечатать что угодно. Фото и видео

В Министерстве обороны Украины заявили, что распространение странных анкет в киевских школах якобы от военкоматов является фейком. При этом само существование таких опросников под сомнение в ведомстве не ставят, однако отмечают, что их существование не означает подлинность.

Подробности в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, военкоматы в принципе не занимаются сбором подобных документов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я допускаю, что такая бумажка существует, но все, у кого сегодня есть компьютер и принтер, могут распечатать что угодно и раздать кому угодно", – пояснила она.Маляр добавила, что распечатанная бумажка еще не свидетельствует о том, что она является подлинным документом.

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"Военкоматы не занимаются в школах сбором этих документов. Такие документы собирают сами школы согласно перечню, который им предоставляет военкомат, и передают их", – пояснила заместитель главы оборонного ведомства.

Также на своей странице в Facebook Маляр опубликовала пример такой анкеты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в киевских школах начали раздавать анкеты якобы для поставки юношей на воинский учет. Некоторые из вопросов в них были очень странным, например: чем родители занимались во время Второй мировой войны, которую в опроснике навали "Отечественной".