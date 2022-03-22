В МИД Украины ответили на скандальное заявление Беларуси о 'шпионах' в посольстве: оставляем за собой право на ответ

В КГБ Беларуси заявили, что "ликвидировали резидентуру", которая якобы работала в посольстве Украины в Минске. "Шпионами" назначили сотрудников посольства.

В МИД Украины отреагировали на очередной недружественный шаг официального Минска и заявили, что ответ не заставит себя ждать. Официальную позицию украинского внешнеполитического ведомства обнародовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины: МО, СБУ, ГПСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные. До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", – отметил украинский дипломат.

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Он подчеркнул, что подобные выпады никак не способствуют улучшению и без того сложных двусторонних отношений между Украиной и Беларусью. И пообещал, что ответ от официального Киева не заставит себя ждать.

"Рассчитываем, что конечной целью этой провокации не является усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси", - подчеркнул Николенко.

Напомним, сегодня, 22 марта, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил о "ликвидации резидентуры Украины, действовавшей под дипломатическим прикрытием". Он обвинил сотрудников посольства Украины в Беларуси и украинского консульства в городе Брест в проведении "активной разведывательной деятельности" на протяжении нескольких лет.

Из около 20 сотрудников дипломатической миссии Украины в Беларуси в "шпионы" Бычек записал не менее половины.

Абсурдное заявление Бычека мгновенно подхватили российские пропагандистские издания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным США и НАТО, Беларусь может вступить в войну против Украины в ближайшее время. Соответствующие приготовления фиксируют разведки стран Запада. При этом они предупреждают, что Беларусь может начать "создавать обстановку для вторжения" - иными словами не исключены провокации для обоснования вступления СБ в войну с Украиной на стороне Кремля.

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