В МИД Украины ответили на обвинение Цимбалюка в экстремизме: РФ продолжает выжигать медийную среду

Министерство иностранных дел отреагировало на обвинение в экстремизме единственного аккредитированного украинского журналиста в РФ Романа Цимбалюка. В ведомстве заявили, что Россия клеймит невыгодных ей представителей СМИ, продолжая таким образом выжигать медийную среду.

В МИД заверили, что будут всесторонне поддерживать Цимбалюка в сложившейся ситуации. Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По словам Николенко, власти страны-агрессора навешивают клеймо "экстремистов" и "иностранных агентов" всем невыгодным ей журналистам и средствам массовой информации.

Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021

В свою очередь Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram отреагировала на произошедшее. По ее словам, обвиняя Цимбалюка в экстремизме, Россия лишает журналиста законного права на свободное выражение мнения. Омбудсмен подчеркнула, что международное сообщество должно соответствующим образом отреагировать не только на этот случай, но и в общем на систематическое нарушение прав украинцев, находящихся в России.

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Как известно, власти России обвиняют Цимбалюка в экстремизме и хотят возбудить несколько дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Кроме того, в РФ на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, которые обвиняют его в шпионской деятельности.

Сам же Роман Цимбалюк опубликовал у себя в Facebook фото с адвокатом, дав этим понять, что будет оспаривать обвинения в Европейском суде по правам человека.

"Поворот в моей репортёрской работе любопытный, итог - закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвём", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк уже подвергался нападкам со стороны российских пропагандистских СМИ. Целью такого давления является попыткой изгнать журналиста из Российской Федерации.