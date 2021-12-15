В МИД Украины ответили на обвинение Цимбалюка в экстремизме: РФ продолжает выжигать медийную среду

Алексей Лютиков
Общество
1 минута
1,0 т.
В МИД Украины ответили на обвинение Цимбалюка в экстремизме: РФ продолжает выжигать медийную среду

Министерство иностранных дел отреагировало на обвинение в экстремизме единственного аккредитированного украинского журналиста в РФ Романа Цимбалюка. В ведомстве заявили, что Россия клеймит невыгодных ей представителей СМИ, продолжая таким образом выжигать медийную среду.

В МИД заверили, что будут всесторонне поддерживать Цимбалюка в сложившейся ситуации. Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По словам Николенко, власти страны-агрессора навешивают клеймо "экстремистов" и "иностранных агентов" всем невыгодным ей журналистам и средствам массовой информации.

В свою очередь Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram отреагировала на произошедшее. По ее словам, обвиняя Цимбалюка в экстремизме, Россия лишает журналиста законного права на свободное выражение мнения. Омбудсмен подчеркнула, что международное сообщество должно соответствующим образом отреагировать не только на этот случай, но и в общем на систематическое нарушение прав украинцев, находящихся в России.

Видео дня

Как известно, власти России обвиняют Цимбалюка в экстремизме и хотят возбудить несколько дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Кроме того, в РФ на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, которые обвиняют его в шпионской деятельности.

Сам же Роман Цимбалюк опубликовал у себя в Facebook фото с адвокатом, дав этим понять, что будет оспаривать обвинения в Европейском суде по правам человека.

"Поворот в моей репортёрской работе любопытный, итог - закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвём", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк уже подвергался нападкам со стороны российских пропагандистских СМИ. Целью такого давления является попыткой изгнать журналиста из Российской Федерации.

Россия - страна-агрессорРоман Цимбалюк