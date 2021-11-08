В МИД отреагировали на инцидент с 'застрявшими' в Турции украинцами: дело находится на особом контроле

Дело о запрете группе украинцев на выезд из Турции после гибели одного из туристов находится на контроле сразу двух украинских дипучреждений – посольства и консульства в Анталии. Гражданам Украины оказывают должную консульскую помощь.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он заверил, что это дело находится на особом контроле руководства ведомства.

По его словам, украинским туристам оказывает бесплатную правовую помощь местный адвокат. Об этом удалось договориться дипломатам.

Николенко также сообщил, что меру пресечения украинским туристам могут пересмотреть. Речь идет про подписку о невыезде из страны. Однако, это станет возможным только после получения первых результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего туриста.

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По его словам, украинский консул в Анталии попросил переговоры с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы. Представители нашего государства также обратились в турецкое министерство иностранных дел для проведения оперативного следствия. Николенко заверил, что дипломаты не оставят украинцев.

Напомним, туристы из нескольких украинских городов отправились в Анталию еще 15 октября для похода по Ликийской тропе. 17 октября один из участников их группы совершил самоубийство. Его тело передали в Украину и похоронили 22 октября.

Украинские туристы до сих пор остаются в Турции – им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николенко заявил, что консульство Украины в Анталии начало дипломатическую работу с властями Турции в связи с задержанием украинских граждан.