В Международном комитете Красного Креста назвали Украину крупнейшей операцией в истории организации

В Международном комитете Красного Креста считают Украину, которая сейчас вынуждена защищаться от нападения России, самой крупной операцией в истории организации. Бюджет МККК для помощи украинцам был увеличен втрое.

Такое заявление сделал Петер Маурер, президент организации, в интервью изданию "Сегодня". Сейчас бюджет на помощь составляет 250 миллионов швейцарских франков (более 250 миллионов дол).

До того, как Россия напала на Украину, эта сумма составляла приблизительно 75 миллионов в год. В то же время, как рассказал Маурер, ранее самыми масштабными операциями МККК были Сирия и Афганистан. Однако бюджет и на эти страны был меньше, чем на Украину. Тогда суммы составляли 180-190 миллионов швейцарских франков.

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Он добавил, что доноры организации очень щедры во всем, что касается войны в Украине.

"Теперь Украина – это наша самая крупная в мире операция", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова призвала Международный Комитет Красного Креста сделать все возможное для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения районов активных боевых действий и оккупации.

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