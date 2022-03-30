В 'Метинвесте' рассказали о доставке гуманитарки из Европы и о том, кто получит ее в первую очередь

Группа Метинвест организовала двухступенчатую систему предоставления гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков в эфире Украина24.

"У нас есть гуманитаный хаб, который мы открыли на базе Метинвест Польша. Метинвест, совместно с ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны. Там она аккумулируется, и отправляется в Запорожье - в гуманитарный штаб на базе Запорожстали, где она сортируется, укладывается в наборы, и отправляется в города, куда мы можем ее доставить".

Видео дня

По его словам, в первую очередь помощь получают города, находящиеся в блокаде, это Пологи, Энергодар, Бердянск, где помощь раздавали переселенцам из Мариуполя.

"Из Польши мы доставили 117 тонн товаров первой необходимости - продукты длительного хранения, медицинские товары, а еще 300 тонн пока находятся в пути. Из центра в запорожье, где мы сортируем не только европейскую помощь, но и то, что мы закупаем в Украине, было уже отправлено людям более 1 тыс тонн помощи", - заявил Рыженков.

Напомним, ранее Юрий Рыженков заявил, что Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.