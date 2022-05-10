В Мелитополе в акции 'Бессмертный полк' взяли участие переодетые военные, а в Энергодаре – гастролеры из Крыма - ОВА

Российские оккупанты все-таки сумели организовать и провести акцию "Бессмертный полк" во временно захваченных городах Запорожской области для своих пропагандистских сюжетов на федеральных СМИ. Для этого им пришлось прибегнуть к предсказуемым и примитивным методам.

Так, например, в Мелитополе в колоне шли "ряженые ветераны" из пенсионеров, ностальгирующих по советской молодости, а в Энергодар свезли переодетых актеров из Крыма. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Из более чем 54-тысячного населения Энергодара мероприятие российских военных посетили лишь несколько сотен горожан, которым якобы пообещали выдать гуманитарную помощь. Все остальные – гастролеры из Крыма, завезенные захватчиками", – подчеркнули в сообщении.

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В вот в Васильевке и Днепрорудном оккупантам едва удалось согнать на марш с "дедами-ветеранами" два десятка пожилых жителей указанных городов и социальных работников. Даже при умелой работе операторов захватить энтузиазм в рядах участников оказалось нелегко.

"Мы очень благодарны всем тем, кто на оккупированных территориях сегодня проявил мужество и сдержанность и, несмотря на угрозы и обещания захватчиков, не принял участие в их позорных мероприятиях", – обозначили в ОВА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– в России акция "Бессмертный полк" отличилась постыдным казусом. Школьница с портретом ветерана признала, что он ей не родственник и несет плакат "какой дали в классе";

– в Тюмени военный парад на 9 мая выглядел по меньшей мере странным, поскольку состоял не столько из военных, сколько из медсестер и лыжников.