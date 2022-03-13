В Мелитополе российские оккупанты похитили главу районного совета

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В оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили главу райсовета Сергея Прийму. Его увезли рано утром из дома, куда россияне пришли с "обыском".

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"В оккупированном Мелитополе продолжается террор. Захватчики похищают представителей законно избранной власти и активистов. Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета - Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли", - сообщают журналисты.

По данным издания, "обыск" проводили 8 оккупантов. Они отобрали у Приймы документы и мобильные телефоны и требовали сообщить пароли к ним.

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Куда увезли главу Мелитопольского райсовета и что с ним сейчас - неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 марта был похищен мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отказался сотрудничать с оккупантами.

Впоследствии стало известно, что оккупанты выдвинули ему бредовые обвинения в финансировании терроризма. По данным президента Зеленского, Федоров жив. Но оккупанты применяют к нему пытки.

На следующий день прямо во время в Мелитополе была похищена активистка, выступившая против РФ.

А 13 марта стало известно о похищении мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

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