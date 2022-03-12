В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарный штаб: люди не могут получить продукты и лекарства

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Российские оккупанты заблокировали в Мелитополе раздачу помощи для жителей города.

Об этом сообщает УНИАН

"Оккупанты в Мелитополе заблокировали гуманитарный штаб, куда до оккупации местные приходили за продуктами, одеждой и лекарствами. Пока они не могут получить помощь", - сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оккупированном Мелитополе утром 12 марта тысячи людей вышли к зданию захваченной РГА с требованием освободить мэра.

Главу горсовета Мелитополя похитили российские оккупанты накануне. С мешком на голове Ивана Федорова вывезли в неизвестном направлении из здания, в котором работает заблокированный сегодня гуманитарный штаб.

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Мэра, который отказался сотрудничать с оккупантами, они обвинили в "терроризме".

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