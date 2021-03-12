В Мексике создали маску против COVID-19, которую надо снимать во время еды. Фото

Группа ученых из Национального политехнического института Мексики (IPN) разработала специальную назальную маску, которую не нужно будет снимать во время еды, питья и посещения стоматолога.

Она должна уменьшить количество заражений коронавирусом, сообщили в пресс-службе вуза. Авторы изобретения напомнили, что основной путь попадания COVID-19 в организм – воздушный. Поэтому новое защитное средство усилит меры по заботе о здоровье в повседневной жизни.

Ученый из Высшей школы медицины (ESM) и координатор проекта Густаво Акоста Альтамирано отметил, что назальная маска Mask Eating уменьшает риск заражения коронавирусом. Она была создана именно для того, чтобы расширить санитарную защиту людей в условиях распространения новых штаммов инфекции.

Чтобы разработка стала эффективным барьером для коронавируса, команда исследователей учитывала такие нюансы, как размер аэрозолей (менее 5 микрон) и оценка качества различных материалов. Перед тем, как ученые выбрали лучший и соответствующий строгим стандартам, они провели тщательный анализ.

По словам Альтамирано, его коллеги и он сам ожидают, что назальная маска станет важным вкладом в борьбу с более заразными модификациями COVID-19.

"Можно будет получить большую защиту, особенно когда трудно соблюдать здоровую дистанцию (в ресторанах, длительных рейсах или на приемах у стоматологов)", – подытожил специалист.

Сейчас группа исследователей ведет переговоры с компанией, которая будет руководить массовым производством маски, чтобы вскоре она стала доступна широкой общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале французская компания BioSerenity, которая выпускает защитные медицинские маски, заявила, что разработала новый образец продукции, который способен фильтровать воздух и даже убивать в процессе COVID-19.