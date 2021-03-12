В Мексике создали маску против COVID-19, которую надо снимать во время еды. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
2,0 т.
Назальная маска Mask Eating

Группа ученых из Национального политехнического института Мексики (IPN) разработала специальную назальную маску, которую не нужно будет снимать во время еды, питья и посещения стоматолога.

Она должна уменьшить количество заражений коронавирусом, сообщили в пресс-службе вуза. Авторы изобретения напомнили, что основной путь попадания COVID-19 в организм – воздушный. Поэтому новое защитное средство усилит меры по заботе о здоровье в повседневной жизни.

Ученый из Высшей школы медицины (ESM) и координатор проекта Густаво Акоста Альтамирано отметил, что назальная маска Mask Eating уменьшает риск заражения коронавирусом. Она была создана именно для того, чтобы расширить санитарную защиту людей в условиях распространения новых штаммов инфекции.

В Мексике создали маску против коронавируса для носа

Чтобы разработка стала эффективным барьером для коронавируса, команда исследователей учитывала такие нюансы, как размер аэрозолей (менее 5 микрон) и оценка качества различных материалов. Перед тем, как ученые выбрали лучший и соответствующий строгим стандартам, они провели тщательный анализ.

По словам Альтамирано, его коллеги и он сам ожидают, что назальная маска станет важным вкладом в борьбу с более заразными модификациями COVID-19.

"Можно будет получить большую защиту, особенно когда трудно соблюдать здоровую дистанцию (в ресторанах, длительных рейсах или на приемах у стоматологов)", – подытожил специалист.

Сейчас группа исследователей ведет переговоры с компанией, которая будет руководить массовым производством маски, чтобы вскоре она стала доступна широкой общественности.

Назальную маску против COVID-19 можно не снимать во время еды

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале французская компания BioSerenity, которая выпускает защитные медицинские маски, заявила, что разработала новый образец продукции, который способен фильтровать воздух и даже убивать в процессе COVID-19.

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