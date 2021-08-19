В Мексике археологи обнаружили букеты цветов, которым около 1800 лет. Фото

В Мексике археологи обнаружили четыре древних букета цветов, которым может быть около 1800 лет. Они обнаружили их, исследуя туннель под Пирамидой Солнца.

Возможно, они были подношением богу Кецалькоатлю, пишет издание Daily Mail. Кецалькоатль или "Пернатый змей" был важным богом во времена древней Мезоамерики.

Ходят легенды, что это божество дало людям кукурузу и несло ответственность за создание человечества. Поэтому, возможно, именно под храмом бога были обнаружены подношения цветов.

Серхио Гомес, археолог из Национального института антропологии и истории Мексики, рассказал, что стебли найденных букетов находятся в хорошем состоянии и все еще связаны оригинальными хлопковыми шнурами. Археолог отметил, что это очень важная историческая находка, потому что она рассказывает о ритуалах, которые проводились в этом месте много лет назад.

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