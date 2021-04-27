В Mega Millions разыграют крупнейший лотерейный джекпот в мире
Американская лотерея Mega Millions разыграет в предстоящем тираже сегодня ночью, джекпот стоимостью $297 миллионов долларов – крупнейший лотерейный приз в мире на сегодняшний день! Возможно, вы предполагали, что приобрести билеты для участия в этой лотерее можно только находясь в США – вы удивитесь, но это не так!
Джекпот Мега Миллионов достиг $297 млн, это свыше 8,2 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером во вторник, 27 апреля.
Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!
Вы можете принять участие в лотерее Mega Millions из Украины, купив официальные билеты на сайте smartlottoshop.com (спецсайт сервиса TheLotter), ведущего в мире сайта, предлагающего официальные лотерейные билеты онлайн.
"Лотерея Mega Millions получила общемировую известность после того, как разыграла джекпот в $1.537 миллиарда в октябре 2018 г.," - объясняет Адриан Кооремаанс, представитель пресс-службы сайта theLotter." И вот недавно, в январе 2020 г., лотерея разыграла $1.05 миллиард, этот джекпот был сорван 4 участниками лотерейного клуба. Джекпот лотереи США может расти до бесконечности, но с другой стороны, вполне возможно, что его выиграют уже сегодня ночью. И кто знает, победителем этого тиража может стать кто-то из Украины!"
Преимущества участия в мировых лотереях онлайн
Участвовать в лотереях онлайн проще и удобнее, чем покупать билеты в киосках. Всего за несколько минут вы можете заполнить одно или более полей и получить свой шанс на выигрыш джекпота Mega Millions!
Регистрация на сайте абсолютно бесплатна! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира.
Удобные методы оплаты –резиденты Украины могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card.
Билеты по разумным ценам – вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже €15 евро. Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
Официальные лотерейные билеты – представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени.
Сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).
Поддержка 24/7 – представители службы поддержки клиентов на сайте ответят на любой ваш вопрос, в любое время дня и ночи, через Живой Чат, по телефону, электронной почте или в социальных сетях.
Настоящие победители
За годы работы, начиная с 2002 года, сервис TheLotter выплатил свыше $100 миллионов долларов США, более чем 6 миллионам победителей со всего мира.
"Крупнейшие победители на нашем сайте – женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов в Florida Lotto; и мужчина из Багдада, которому повезло сорвать $6.4-миллионный джекпот в августе 2015 года, в лотерее Oregon Megabucks," - добавляет Коореманс.
"У нас было много победителей из Украины, в том числе и Наталия, которая сорвала второй приз Мега Миллионов, на сумму в 1 миллион долларов; но ни один из них пока не выиграл джекпот," говорит Коореманс. "Кто знает, может ситуация изменится уже по результатам сегодняшнего тиража Mega Millions!"
От выигрыша $297 миллионов в лотерее Mega Millions вас могут отделять всего несколько кликов. За большей информацией о том, как участвовать в тираже Mega Millions онлайн, пожалуйста, перейдите на сайт smartlottoshop.com.