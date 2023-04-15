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В Мариуполе оккупанты раздали уже более 40 тыс. российских паспортов: людей вынуждают их получать

София Закревская
Общество
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В Мариуполе оккупанты раздали уже более 40 тыс. российских паспортов: людей вынуждают их получать

Во временно оккупированном РФ Мариуполе захватчики уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов. Еще 44 тысячи горожан пока что ждут этот документ.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал скриншот новости с российского пропагандистского ресурса.

Из этого следует, что оккупанты сами разрушили свою же легенду о количестве людей в Мариуполе, просто похваставшись тем, сколь украинцев им удалось паспортизировать. Из материала пропагандистов становится известно, что получили или получат паспорт РФ чуть более 80 тысяч человек – это почти все жители города.

"280 тысяч человек в оккупированном Мариуполе. Помните такое утверждение пропаганды? А где делись еще 200 тысяч?" – пишет Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты раздали уже более 40 тыс. российских паспортов: людей вынуждают их получать

Как известно, оккупанты в Мариуполе создали такие условия, что людям приходится соглашаться на паспорта РФ, чтобы просто выжить. Например, без них люди не могут получить медицинские услуги, пенсии и другие выплаты, а детям, у которых нет российского документа, не выдают аттестаты в школах.

Можно предположить, что паспорт РФ получает действительно большинство из тех, кто остается в городе, ведь Россия заставляет мариупольцев это делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном страной-агрессором Россией Мариуполе студентов обязывают становиться на военный учет. Это касается тех, кто получил паспорт РФ.

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