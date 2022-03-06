В Мариуполе началась эвакуация мирного населения: отклоняться от маршрута гумкоридора категорически запрещено

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В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей. Также в город направляется гуманитарный груз из Днепра и Запорожья.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По словам председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в воскресенье, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет производиться из трех точек муниципальными автобусами:

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– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

– Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

"Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). Во главе колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально!" - отметил Кириленко.

В Донецкой военной администрации предупредили, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

"Дополнительное оповещение жителей города будет осуществлено силами национальной полиции", - добавил глава Донецкой области.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, в город также направлена гуманитарная помощь - 19 фур везут 380 тонн груза: воду, муку, крупы, медикаменты, одеяла, матрасы, подушки.