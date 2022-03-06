В Мариуполе анонсировали эвакуацию населения: когда откроется 'зеленый' коридор и что нужно знать

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"Зеленый коридор" для эвакуации мирного населения из города Мариуполь в Донецкой области откроется в 12 часов дня. Режим тишины должен продлиться з 10 утра до 21 часа вечера.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

"С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье", - рассказали в мэрии.

По данным местных властей, эвакуировать людей будут на муниципальных автобусах из трех точек сбора:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

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Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Также горожане, у которых есть личный транспорт, могут покинуть город на своих автомобилях - для этого им необходимо присоединиться к колонне городского транспорта.

"Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - призвали горожан в Мариупольском горсовете.

Людей также предупредили о категорическом запрете на отклонение от маршрута гуманитарного коридора - для их же безопасности.

Дальнейшее оповещение жителей города об эвакуации взяла на себя Национальная полиция.