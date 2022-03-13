В Мариуполь уже движется колонна с гуманитарным грузом и автобусами: в ОПУ рассказали об эвакуации населения 13 марта

13 марта гуманитарные коридоры будут работать на десятке маршрутов. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, по каким именно направлениям будут эвакуировать мирное население.

В Мариуполь из Бердянска уже движется колонна с гуманитарным грузом и автобусами, которые на обратном пути заберут жителей для эвакуации.

На направлении Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир автобусы уже продолжают движение из Песковки.

Для маршрута Светильня – Плоске – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Для коридора Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев автобусы будут отправлены из Киева.