В МАГАТЭ забили тревогу из-за захвата ЧАЭС оккупантами и призвали РФ выполнять Устав ООН

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Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) заявила, что повреждение хранилищ на территории зоны отчуждения может повлиять на местное население и соседние страны.

Группа провела внеочередное заседание по рассмотрению вопросов ядерной безопасности украинских ядерных установок. В нем приняли участие МАГАТЭ (Международное агентство по ядерной энергии), WENRA (Ассоциация Западноевропейских ядерных регулирующих органов) и Госатомрегулирование, передает пресс-служба учреждения в Facebook.

Россию призвали прекратить оккупацию Украины и возобновить контроль украинских органов над всеми ядерными объектами в соответствии с международно признанными стандартами безопасности.

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"Иностранные военные силы должны немедленно покинуть объект и разрешить беспрепятственный постоянный доступ квалифицированному персоналу лицензиата и национального регулятора, чтобы обеспечить непрерывную безопасную работу объекта", – говорится в заявлении.

В ENSREG подчеркнули, что Генеральная конференция МАГАТЭ в 2009 году приняла решение о том, что "любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, является нарушением принципов Организации Объединенных Наций, ее Устава, международного права и Устава Агентства".

Вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал предварительно находился в заложниках. Данные подтвердил премьер-министр Денис Шмигаль.

26 февраля стало известно, что оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной. Пропагандисты ведут подготовку фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов над опасными объектами.

О состоянии некоторых работников объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, корабли военно-морских сил РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна. На их бортах находились мирные экипажи в составе около 50 человек.

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