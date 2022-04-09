В Мадриде улицу возле посольства РФ назовут в честь Бучи или Ирпеня

В Мадриде около посольства страны-агрессора России может появиться улица с названием украинских городов-героев Буча или Ирпень. Такую идею поддержал мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейд.

Об этом сообщили на Facebook-странице дипломатического представительства Украины в Испании по итогам встречи Альмейда с послом Украины Сергеем Погорельцевым. Она прошла в пятницу, 8 апреля.

В то же время, названия улиц Россия и Санкт-Петербург планируют заменить на Киев и Мариуполь.

"Мэром была поддержана идея предоставления одной из улиц возле посольства России названия Буча или Ирпень, а также переименования улиц Россия и Санкт-Петербург на Киев и Мариуполь соответственно", – отметили в дипучреждении.

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Погорельцев поблагодарил руководство города за помощь украинским беженцам, за организацию и отправку в наше государство гуманитарной помощи, а также за то, что город лишил Владимира Путина отличия обладателя "Золотого ключа Мадрида".

В то же время, Альмейда пожелал Украине скорой победы над Российской Федерацией и возвращения к мирной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лондоне у стен посольства РФ в Великобритании устроили акцию, на которую принесли "кровавые трофеи" российским оккупантам. Также люди легли на дорогу с завязанными руками, чтобы обратить внимание на зверства российких военных в Украине.